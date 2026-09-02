Nach dem Schusswechsel in Duisburg-Hochfeld am Dienstagabend ist Haftbefehl gegen einen verletzten 21-Jährigen erlassen worden. Der Mann ist bei dem Schusswechsel nach dpa-Informationen selbst schwer verletzt worden, schwebt aber nicht in Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte. Ihm wird eine sichergestellte Waffe zugeordnet. Ein Haftrichter erließ Haftbefehl gegen ihn wegen versuchten Totschlags.

Bei der Tat auf der Wanheimer Straße gegen 17.55 Uhr fielen laut Zeugen 20 bis 30 Schüsse. Einschusslöcher trafen Autos, Hausfassaden und Schaufenster. Die Staatsanwaltschaft wertet das Geschehen als versuchtes Tötungsdelikt, eine Mordkommission ermittelt.

Mindestens zwei Personen sollen laut Polizei nach bisherigem Ermittlungsstand beteiligt gewesen sein, die Fahndung läuft. Die Polizei prüft Bezüge ins Rocker- oder Clanmilieu und bittet Zeugen um Hinweise sowie Fotos oder Videos im Hinweisportal.

Das Geschehen spielte sich den Spuren zufolge auf einer Strecke von rund 200 Metern ab. Eine Gruppe habe eine andere verfolgt, berichteten die Zeugen. Aus der Gruppe der Verfolger seien die Schüsse abgegeben worden. (dpa)