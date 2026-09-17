Ein Autofahrer hat bei einer Flucht vor der Polizei in Hamm zwei Streifenwagen beschädigt und ist später mit seinem Wagen gegen einen Zaun gefahren. Der Mann sei dabei verletzt und anschließend festgenommen worden, teilte die Polizei mit.

Ein Zeuge hatte demnach gegen 0.50 Uhr den Autofahrer gemeldet, weil der in Schlangenlinien gefahren sei. Als der Fahrer die Polizeiautos gesehen habe, habe er beschleunigt. Bei den Versuchen, ihn zu stoppen, seien beide Streifenwagen erheblich beschädigt worden.

Die Beamten verloren den Wagen aus den Augen, entdeckten ihn aber bald wieder, weil er von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren war. Bei seiner Festnahme habe der 21-Jährige Widerstand geleistet. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Einen Führerschein habe er nicht besessen. An den Streifenwagen sei ein Gesamtschaden in fünfstelliger Höhe entstanden. (dpa)