Weil sein Bein in der Tür eines Busses eingeklemmt gewesen ist, ist ein Mann in Hamm gestürzt und hat sich lebensgefährlich verletzt. Der 47-Jährige hatte am Freitagabend in den Bus einsteigen wollen, wie die Polizei mitteilte.

Als er ein Bein in den Bus gestellt hatte, schlossen sich die Türen und das Fahrzeug fuhr an. Der Mann stürzte daraufhin auf den Gehweg. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Ersten Erkenntnissen nach sei der 47-Jährige zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert gewesen. Auch dem 60-jährigen Busfahrer sei eine Blutprobe entnommen worden. Die Ermittlungen zum Unfall dauerten an. (dpa/red)