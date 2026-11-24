Ein an einer Kindertagesstätte in Rees am Niederrhein gefundener Schädel stammt wahrscheinlich von einem Menschen. Er soll nun in der Gerichtsmedizin in Duisburg untersucht werden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Kinder der Einrichtung, die den Schädel zuvor an einem Spielgerüst gefunden hatten, hatten laut Polizei zunächst einen verspäteten Halloween-Scherz vermutet.

Die Polizei sucht vor allem zwei Personen als Zeugen. Sie sollen nach Kameraaufnahmen der Kita den Schädel am Montag über den Zaun zum Kita-Außengelände geworfen haben. Woher der Schädel stammt und warum er über den Zaun geworfen wurde, sei weiter Gegenstand der Ermittlungen, sagte ein Sprecher.

Möglicherweise handele es sich um sterbliche Überreste eines im Krieg getöteten Soldaten. Die Stadt am Niederrhein war im Zweiten Weltkrieg heftig umkämpft. Bei Deichbau- und Stromleitungsarbeiten waren schon mehrfach in der Region Skelette gefunden worden, wie der Polizeisprecher sagte. (dpa)