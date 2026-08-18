Tragödie in Griechenland: Bei dem Absturz eines privaten Hubschraubers auf der bei Touristen beliebten griechischen Kykladen-Insel Sifnos sind drei Menschen ums Leben gekommen.

Nach dem Absturz des in Griechenland registrierten Hubschraubers seien die Leichen des Piloten sowie eines Paares leblos aufgefunden worden, teilte die Feuerwehr am Montag mit. Die Ursache des Unfalls war zunächst nicht bekannt.

Hubschrauber stürzt auf Sifnos ab – drei Menschen ums Leben gekommen

Die Maschine stürzte der griechischen Tageszeitung „I Kathimerini“ zufolge wenige Sekunden nach dem Start vom nahe gelegenen Hubschrauberlandeplatz ins Meer. Der Pilot des Hubschraubers vom Typ Bell war demnach erst vor zwei Monaten eingestellt worden.

Anfang August waren zwei Hubschrauber, die im Kampf gegen einen schweren Brand westlich der griechischen Hauptstadt Athen eingesetzt wurden, zusammengestoßen. Zwei Besatzungsmitglieder kamen dabei ums Leben. (afp)