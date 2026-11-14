In Österreich werden seit Anfang September Hunderte Sichtungen von Taranteln gemeldet. Mehr als 200 Sichtungen zweier Arten sind laut einem Bericht der Zeitung „Welt“ registriert, 175 davon hat ein Expertenteam bestätigt. Die Tiere tauchen demnach mittlerweile auch an Orten auf, an denen sie bislang nicht nachgewiesen waren.

Besonders auffällig ist demnach ein Fund im niederösterreichischen Tulln. Dort wurde die Südrussische Tarantel entdeckt, weit im Nordwesten ihres bisherigen Verbreitungsgebiets und zunehmend nahe der deutschen Grenze. In Deutschland ist bislang jedoch keines der Tiere in freier Wildbahn beobachtet worden.

Österreich: Taranteln in Garagen und Kellern

Derzeit tauchen die bis zu vier Zentimeter großen Spinnen vorwiegend in Garagen und Kellern in Österreich auf. Der Grund liegt in der Jahreszeit: Im Herbst suchen die Männchen nach Partnerinnen, die Weibchen indes nach geschützten Verstecken für den Winter.

Die Südrussische Tarantel stammt ursprünglich aus den trockenen Graslandschaften Osteuropas und Asiens. Eine Studie aus dem vergangenen Jahr zeigt, dass sie auch im Nachbarland Tschechien wieder auf dem Vormarsch ist. Forscher führen die Ausbreitung auf warme, trockene Sommer zurück, in denen die Jungtiere besser heranwachsen.

Können sich Taranteln auch in Deutschland ansiedeln?

Ob sich die Spinnen auch in Deutschland ansiedeln können, hängt nach Einschätzung der Forscher nicht allein von den Temperaturen ab. Sie benötigen trocken-karge Böden, in die sie ihre Röhren graben können. Dichte Wälder und intensiv bewirtschaftete Flächen kommen dafür nicht infrage.

Für Menschen sind die Tiere nicht gefährlich. Sie beißen nur, wenn sie sich in die Enge getrieben fühlen. Ein Biss kann schmerzen und die Stelle leicht anschwellen lassen.

Zuletzt hatte sich die Nosferatu-Spinne (Zoropsis spinimana), eine ursprünglich im Mittelmeerraum beheimatete Kräuseljagdspinne, in Deutschland angesiedelt. Seit ihrem Erstnachweis im Jahr 2005 hat sich das Tier mittlerweile über das gesamte Bundesgebiet hinweg ausgebreitet. (das)