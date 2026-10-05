Im berüchtigten Bermudadreieck ist ein Flugzeug vom Typ Gulfstream G100 verschwunden. Die US-Küstenwache hat Teile eines vor der Ostküste vermissten Ambulanzflugzeugs mit sechs Menschen an Bord entdeckt.

Die Sucharbeiten würden an der Stelle des gefundenen „Trümmerfelds“ fortgesetzt, teilte die Küstenwache am Samstag (Ortszeit) mit. An Bord der in Kanada registrierten Maschine waren demnach vier Kanadier und zwei Staatsbürger der Bermudas, die auf dem Weg von den Bermudas nach Boston waren.

Teile von vermisstem Ambulanzflugzeug vor US-Ostküste gefunden

Nach Angaben der Küstenwache brach der Kontakt zu dem Jet am frühen Samstagmorgen ab. Schiffe und Flugzeuge hatten vor der Küste des Bundesstaates Massachusetts nach der Maschine gesucht, unter anderem vor der Insel Nantucket. Wo genau die Überreste gefunden wurden, teilte die Küstenwache zunächst nicht mit.

Laut dem kanadischen Betreiber Latitude Air Ambulance waren zwei Piloten, zwei medizinische Mitarbeiter, ein Patient und ein Familienangehöriger an Bord. Das Unternehmen verfügt nach eigenen Angaben über zehn Flugzeuge und bietet medizinische Evakuierungs- und Rückholflüge an. (mbr/afp)