In Israel ist ein Mann festgenommen worden, der nach Polizeiangaben dem KI-Assistenten ChatGPT von seinem Plan erzählt hat, seine Frau zu töten. Die Beamten hätten Hinweise erhalten, dass der Mann aus dem Norden Israels seine Frau wegen eines Streits ermorden wolle, teilte die Polizei mit. Daraufhin sei eine Untersuchung eingeleitet worden.

Bei der Festnahme beschlagnahmten die Ermittler verschiedene elektronische Geräte in seinem Haus. Ein Gericht in Kiriat Schmona an der Grenze Israels zum Libanon verlängerte die Untersuchungshaft des Verdächtigen bis zum 22. November.

Nach Polizeiangaben Mordplan mit ChatGPT besprochen: Festnahme in Israel

Wie genau die Polizei von den ChatGPT-Gesprächen erfuhr, blieb zunächst unklar. ChatGPT selbst antwortete auf die Frage, ob sein Entwickler, das US-Unternehmen OpenAI, in solchen Fällen die Polizei informiert: „OpenAI verfügt durchaus über Verfahren, um bestimmte glaubwürdige und unmittelbar bevorstehende Drohungen schwerer körperlicher Gewalt an zuständige Stellen weiterzuleiten. Das bedeutet jedoch nicht, dass dies auch in diesem Fall geschehen ist.“ (dpa/red)