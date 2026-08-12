Zwei Deutsche sind bei getrennten Unfällen in Tirol ums Leben gekommen. Ein 74-Jähriger aus dem Kreis Olpe verunglückte bei einer Bergtour am Türmljoch in Osttirol. Ein 18-Jähriger aus Aachen starb bei einer Rennradtour nahe Kramsach.

Der 74-Jährige war am Montagmorgen allein zu seiner Bergtour aufgebrochen. Gegen 8.30 Uhr machte er sich nach Angaben der „Kronen Zeitung“ auf den Weg zum Türmljoch. Als er am Abend nicht zurückkehrte, meldete ihn ein Gasthof als vermisst.

Bergrettung sucht bei Starkregen nach Vermisstem

Bergretter machten sich daraufhin mit fünf Lawinenhundeführern auf die Suche. Wegen Starkregens und Sturms musste die Unterstützung aus der Luft gegen 23 Uhr zunächst abgebrochen werden. Die Einsatzkräfte am Boden setzten die Suche trotz des schlechten Wetters fort. Auch Drohnen kamen zum Einsatz.

Eine Felswüste erstreckt sich oberhalb der Neuen Prager Hütte am Fuß des Großvenediger in Österreich. Copyright: Sabine Dobel/dpa

Am frühen Dienstagmorgen nahm ein Polizeihubschrauber die Suche wieder auf. Gegen 5.40 Uhr entdeckte die Besatzung in der Nähe des Aderkammbachs auf rund 2270 Metern Höhe einen leblosen Körper.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 74-Jährige beim Abstieg vom Türmljoch vom markierten Weg abgekommen. Er geriet in immer steileres Gelände und stürzte in die Tiefe. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu.

18-Jähriger aus Aachen verlor bei Abfahrt Kontrolle über Rennrad

Auch ein 18-Jähriger aus Aachen kam in Tirol ums Leben. Der junge Mann war mit seiner Familie im Urlaub und brach am Montag allein zu einer Rennradtour auf. Von Brandenberg kommend war er am Nachmittag gegen 16.20 Uhr auf einer Landstraße unterwegs.

Bei Kramsach verlor er auf der abschüssigen Straße offenbar die Kontrolle über sein Fahrrad. In einer Kurve versuchte er noch zu bremsen, geriet dabei auf die linke Fahrbahnseite und prallte gegen eine Felswand. Nach Angaben der Polizei deuten Bremsspuren auf diesen Unfallhergang hin.

Ein anderer Verkehrsteilnehmer fand den schwer verletzten Radfahrer und leistete Erste Hilfe. Der 18-Jährige erlag jedoch noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. (dpa/afp/red)