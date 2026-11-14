Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat wegen einer Kommunikationsstörung einen landesweiten Startstopp an sämtlichen Flughäfen des Landes angeordnet. Die Störung betraf alle Zentren zur Kontrolle des überregionalen Flugverkehrs, Techniker untersuchten das Problem, erklärte die FAA am Freitag. US-Heimatschutzminister Markwayne Mullin zufolge gab es keine Hinweise darauf, dass eine Bedrohung den Startstopp ausgelöst habe.

„Das ist kein weiterer 11. September“, sagte Mullin mit Blick auf die islamistischen Terroranschläge im Jahr 2001, nach denen der Flugverkehr in den USA vollständig eingestellt wurde. Die FAA selbst machte zunächst keine Angaben zur Dauer des Startstopps oder zu den Ursachen der Kommunikationsstörung. Betroffen waren sämtliche Abflüge in den USA.

Rund vier Stunden später gab die Federal Aviation Administration (FAA) schließlich Entwarnung und hob das Verbot wieder auf - doch da waren schon Tausende Flüge abgesagt. Und bis der Verkehr wieder normal läuft, dürfte es noch dauern. Da etliche Maschinen und Besatzungen nun dort fehlen, wo sie planmäßig für weitere Flüge gebraucht worden wären, dürften die Auswirkungen weit über die Zeit des eigentlichen Stopps hinausreichen.

Flugstopp im ganzen Land: Äußerst seltenes Verbot in den USA

An den Flughäfen sorgte die Anordnung für Verunsicherung unter Reisenden. Am Flughafen von Las Vegas wurde Passagieren am Check-in-Schalter der Fluggesellschaft Southwest Airlines gesagt, 24 Stunden lang würden keine Flüge starten.

Die FAA ordnet wegen Kommunikationsproblemen gelegentlich Startstopps für einzelne Fluggesellschaften an. Solche Maßnahmen dauern meist nur wenige Stunden oder weniger. Ein landesweites Startverbot für alle abfliegenden Maschinen ist dagegen äußerst selten.

Zuletzt hatte die FAA im Januar 2023 wegen einer Störung ihres Informationssystems NOTAM landesweit Starts ausgesetzt. Das System informiert Piloten unter anderem über Gefahren und Änderungen an Flughäfen sowie weitere für Flüge wichtige Umstände. Die Unterbrechung dauerte damals knapp zwei Stunden. Sie galt seinerzeit als erster landesweiter Startstopp seit dem 11. September 2001.

Der neuerliche Zwischenfall ereignete sich einen Tag nach einer Forderung von US-Verkehrsminister Sean Duffy nach 30,1 Milliarden Dollar für die Modernisierung der US-Flugsicherung. In einem Schreiben an den Kongress hatte er gemeinsam mit Haushaltsdirektor Russell Vought erklärt, das Geld werde unter anderem für widerstandsfähigere Kommunikationsnetze, moderne Hard- und Software sowie die Erneuerung von Kontrolltürmen benötigt. (afp)