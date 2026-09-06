Ein 18 Monate altes Kind ist in Recklinghausen von einem Rettungswagen erfasst und schwer verletzt worden. Lebensgefahr bestehe nicht, teilte die Polizei mit. Die Besatzung des Rettungswagens versorgte den Jungen noch an der Unfallstelle.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die 25 Jahre alte Fahrerin des Rettungswagens auf dem Weg zu einem Einsatz. Als ihr ein Auto entgegenkam, öffnete sich plötzlich dessen Beifahrertür und der Junge fiel auf die Straße. Die Rettungswagenfahrerin bemerkte dies und bremste ab, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern.

Am Steuer des Autos saß eine 24 Jahre alte Frau aus Castrop-Rauxel. Auf der Rückbank befand sich ein weiteres Kind. Warum sich die Beifahrertür öffnete und ob es sich bei der 24-Jährigen um die Mutter handelt, ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. (dpa/red)