Ein Gefahrguttransporter ist am Freitagmorgen (6. November) in Krefeld (Nordrhein-Westfalen) verunglückt. In der Stadt heulten die Sirenen, WarnApps schlugen an.

In den Stadtteilen Krefeld-Bockum und Krefeld-Linn wurde im Bereich der Anschlussstelle zur A57 an der Berliner Straße Gefahrstoff freigesetzt. Nach Informationen des WDR handelt es sich bei dem Gefahrstoff um Salpetersäure. Diese ist stark ätzend.

Warnhinweise – Schulen und Kindergärten bleiben geschlossen

Eine Gesundheitsgefahr könne nicht gänzlich ausgeschlossen werden, warnte die Stadt Krefeld. Wer sich im betroffenen Bereich befindet, sollte die folgenden Hinweise beachten:

Umgehend in geschlossene Räume begeben Türen und Fenster schließen Lüftungs- und Klimaanlagen abschalten Auf Durchsagen achten

Schulen und Kindergärten im betroffenen Bereich werden heute geschlossen bleiben.

A57 und Bahnverkehr von Sperrung betroffen

Die A57 wurde zwischen Krefeld-Oppum und Krefeld-Gartenstadt in beiden Richtungen gesperrt. Auch die Bahnstrecken im betroffenen Bereich wurden gesperrt. Es kommt zu Verspätungen, Teilausfällen und Ausfällen auf dem kompletten Laufweg.

Betroffen sind die Bahn-Linien:

RE 7 Rheine–Münster–Hamm–Hagen–Wuppertal–Köln–Neuss–Krefeld RE 10 Düsseldorf–Krefeld–Geldern–Kleve RE 42 Mönchengladbach–Krefeld–Duisburg–Essen–Gelsenkirchen–Münster RB 33 Aachen/Heinsberg–Lindern–Mönchengladbach–Krefeld–Duisburg–Essen RB 35 Gelsenkirchen–Oberhausen–Duisburg–Krefeld–Viersen–Mönchengladbach RB 37 Krefeld–Neuss

Wie lange die Strecken gesperrt bleiben, ist laut zuginfonrw noch nicht absehbar. Die Bergung des Transporters und die anschließende Reinigung der Straße werden sich noch bis in den Vormittag hinziehen. (red)