Das hat heftig gekracht! Ein Kreuzfahrtschiff ist bei stürmischem Wetter in Bremerhaven mit zwei Containerschiffen zusammengestoßen.

Wie die Polizei mitteilte, geschah der Unfall beim Auslaufen des Schiffes aus dem Hafen. Verletzte gibt es nach ersten Erkenntnissen nicht. Zunächst war von einer Kollision zwischen dem Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff 3“ und einem Containerschiff die Rede. Später teilte die Polizei mit, dass insgesamt drei Schiffe betroffen sind.

Wellen, wenig Platz, dann kracht es

Tui Cruises bestätigte den Unfall. Eine Sprecherin sagte allerdings, das Schiff sei nur mit einem Containerschiff zusammengestoßen. Die „Mein Schiff 3“ sei wieder am Pier, wo der entstandene Schaden begutachtet werde. Zum Unfallzeitpunkt waren demnach 2428 Gäste und 922 Crewmitglieder an Bord. Verletzte gebe es nicht. Alle könnten vorerst an Bord bleiben.

Fachleute seien vor Ort und untersuchten die Lage. „Weitere Informationen werden wir bereitstellen, sobald gesicherte Erkenntnisse vorliegen“, so die Sprecherin.

Nach Angaben der Polizei war das Ausmaß des Schadens und die Unfallursache zunächst unklar. Die Wasserschutzpolizei ermittelt. Beamte waren am späten Abend vor Ort. Am Montag werde es weitere Informationen geben, sagte ein Polizist in der Leitstelle auf dpa-Nachfrage.

Auf einem von der Deutschen Presse-Agentur verifizierten Augenzeugenvideo ist zu sehen, wie das Kreuzfahrtschiff von Schleppern begleitet bei deutlichem Wellengang ausläuft. Der Abstand zu einem an der Hafenmauer liegenden Containerschiff wird immer kleiner, dann rammt das Kreuzfahrtschiff das Containerschiff, das Video ruckelt.

„Ich glaube, das war es mit der Reise“, sagt eine Frau in dem Video. Auf den Bildern sind Trümmer zu sehen. Die „Mein Schiff 3“ und Rettungsboote wurden demnach beschädigt. Die „Nordsee-Zeitung“ berichtete, dass die Bordwand eines Containerschiffs durch den Zusammenstoß auf einer Länge von rund zehn Metern aufgerissen sei.

Riesiges Schiff mit Hospital

Die „Mein Schiff 3“ hat nach Angaben der Homepage Platz für 2.506 Passagiere. Demnach gibt es an Bord neun Restaurants und Bistros sowie 15 Bars und Lounges.

Auch ein Hospital mit deutschsprachigen Schiffsärzten und ausgebildetem medizinischen Personal ist vorhanden. Die Bordapotheke umfasse Medikamente für allgemeine Erkrankungen sowie zur Erst- und Notfallbehandlung, heißt es. (dpa)