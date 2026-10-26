2428 Gäste an Bord von „Mein Schiff 3“Kreuzfahrt nach heftiger Kollision im Hafen abgesagt

Das hat heftig gekracht! Ein Kreuzfahrtschiff ist bei stürmischem Wetter in Bremerhaven mit zwei Containerschiffen zusammengestoßen.

Wie die Polizei mitteilte, geschah der Unfall beim Auslaufen des Schiffes aus dem Hafen. Verletzte gibt es nach ersten Erkenntnissen nicht. Zunächst war von einer Kollision zwischen dem Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff 3“ und einem Containerschiff die Rede. Später teilte die Polizei mit, dass insgesamt drei Schiffe betroffen sind.

Tui Cruises bestätigte den Unfall. Eine Sprecherin sagte allerdings, das Schiff sei nur mit einem Containerschiff zusammengestoßen. Die „Mein Schiff 3“ sei wieder am Pier, wo der entstandene Schaden begutachtet werde. Zum Unfallzeitpunkt waren demnach 2428 Gäste und 922 Crewmitglieder an Bord. Verletzte gebe es nicht. Alle konnten vorerst an Bord bleiben.

Wellen, wenig Platz, dann kracht es

Inzwischen befindet sich die „Mein Schiff 3“ nun wieder am Pier, wo der entstandene Schaden begutachtet wurde. Fachleute untersuchten das Schiff. Das Ergebnis: Die Schäden an „Mein Schiff 3“ sind so groß, dass die Reise abgesagt wurde.

„Die festgestellten Schäden machen kurzfristige Reparaturarbeiten in einer Werft erforderlich“, sagte eine Sprecherin der Reederei Tui Cruises am Montag (26. Oktober). Ursprünglich sollte das Schiff am Abend zu den Kanaren aufbrechen. Wie es für die Passagiere weitergeht, ist noch unklar.

Auf einem von der Deutschen Presse-Agentur verifizierten Augenzeugenvideo ist zu sehen, wie das Kreuzfahrtschiff von Schleppern begleitet bei deutlichem Wellengang ausläuft. Der Abstand zu einem an der Hafenmauer liegenden Containerschiff wird immer kleiner, dann rammt das Kreuzfahrtschiff das Containerschiff, das Video ruckelt.

„Ich glaube, das war es mit der Reise“, sagt eine Frau in dem Video. Auf den Bildern sind Trümmer zu sehen. Die „Mein Schiff 3“ und Rettungsboote wurden demnach beschädigt. Die „Nordsee-Zeitung“ berichtete, dass die Bordwand eines Containerschiffs durch den Zusammenstoß auf einer Länge von rund zehn Metern aufgerissen sei.

Riesiges Schiff mit Hospital

Die „Mein Schiff 3“ hat nach Angaben der Homepage Platz für 2.506 Passagiere. Demnach gibt es an Bord neun Restaurants und Bistros sowie 15 Bars und Lounges.

Auch ein Hospital mit deutschsprachigen Schiffsärzten und ausgebildetem medizinischen Personal ist vorhanden. Die Bordapotheke umfasse Medikamente für allgemeine Erkrankungen sowie zur Erst- und Notfallbehandlung, heißt es. (dpa)