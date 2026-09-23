Die Leiche eines 45-jährigen Wohnungslosen ist am Morgen von Polizei und Feuerwehr aus dem Weiher im Neusser Stadtgarten gezogen worden. „Nach ersten Erkenntnissen könnte die Person am Vorabend in das Wasser gefallen sein“, teilte die Polizei mit. „Zum jetzigen Zeitpunkt können sowohl ein Unglücksfall als auch Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden.“

Die „Rheinische Post“ berichtet, dass es am Vorabend zu einer Auseinandersetzung zwischen Obdachlosen im Stadtgarten gekommen sein soll. Die Polizei wollte nur den Aufenthalt mehrerer Obdachloser bestätigen, es sei allerdings noch Gegenstand der Ermittlungen, ob es zu einem Streit kam. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. An der Leiche seien allerdings keine äußeren Verletzungen gefunden worden. (dpa)