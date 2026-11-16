In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (17. auf den 18. November) erreichen die Leoniden ihren Höhepunkt. Unter einem stockdunklen Himmel können Beobachter mit bis zu 15 Meteoren pro Stunde rechnen. Der Meteorstrom ist vom 6. bis zum 30. November aktiv und zählt zu den klassischen Herbstschauern der Nordhalbkugel.

Der zunehmende Mond kurz nach dem ersten Viertel kann schwächere Meteore überstrahlen. Am günstigsten sind die Stunden nach seinem Untergang bis zur Morgendämmerung. Das vorausgesagte Maximum liegt um 0:45 Uhr MEZ.

Leoniden 2026: Wann und wo den Meteorschauer am besten beobachten

Je höher der Radiant steht, desto mehr Meteore werden sichtbar. Ab etwa ein Uhr nachts verbessert sich die Lage deutlich und gegen fünf Uhr erreicht der Radiant seine günstigste Position.

Die Leoniden stammen vom Kometen 55P/Tempel-Tuttle, dessen Kern einen Durchmesser von nur knapp vier Kilometern hat. Auf seiner Bahn hat er Trümmerstücke verstreut. Der Komet umrundet die Sonne etwa alle 33 Jahre.

In früheren Jahren lagen die Fallraten zeitweise weit über dem Üblichen, mit teilweise 300 und mehr Meteoren pro Stunde. Am 16. November 1999 wurden rund 250 Meteore pro Stunde gezählt.

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Die Leoniden kommen der Erde entgegen, es kommt also zu frontalen Begegnungen. Deshalb sind sie so schnell: Mit etwa 70 Kilometern pro Sekunde, also rund 252.000 Kilometern pro Stunde, dringen sie in die Erdatmosphäre ein und verglühen. Ein Meteoroid in der Größe einer Faust erzeugt dabei einen grellen Feuerball, der heller leuchtet als der Vollmond.

Auch in diesem Jahr könnte es Überraschungen geben. Meteorforscher haben berechnet, dass sich im Jahr 1733 eine große Trümmerwolke vom Hauptstrom der Leoniden gelöst hat – unter anderem durch den Sonnenwind und Gravitationseinflüsse. Am frühen Morgen des 18. November könnte die Erde auf diese Wolke treffen. Dabei könnten bis zu 300 Meteore pro Stunde aufleuchten. (red)