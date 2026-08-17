Seit Ende März hat niemand beim Lotto-Spiel „6 aus 49“ die sechs richtigen Gewinnzahlen plus Superzahl getippt - ein Rekord. Nun wurde der Lotto-Jackpot mit der Maximalhöhe von 50 Millionen Euro in Thüringen geknackt. Das sagte ein Sprecher der Bremer Toto und Lotto GmbH der dpa. Ob eine einzelne Person oder eine Tippgemeinschaft bei der jüngsten Ziehung am vergangenen Samstag beim Spiel „6aus49“ die sechs richtigen Gewinnzahlen plus Superzahl tippte, ist noch unklar.

Die richtigen Zahlen zum Millionen-Gewinn lauteten 7 - 13 - 24 - 26 - 32 - 45 sowie die passende Superzahl 5.

Seit dem Start der Lotterie im Oktober 1955 hat es noch nie so lange gedauert, bis die sechs Richtigen plus Superzahl getippt wurden. Zuletzt gewann am 25. März 2026 eine Person aus Bayern den Jackpot.

Beim Spiel „6 aus 49“ sind 50 Millionen Euro gesetzlich als Obergrenze festgelegt. Bei einer längeren Phase ohne Gewinnerin oder Gewinner erhöht sich der nächste Einstiegs-Jackpot. Wegen der langen Zeitspanne ohne Hauptgewinn waren jüngst mehr als 121 Millionen Euro im Topf. Damit startet auch der folgende Jackpot direkt mit der Maximalsumme von 50 Millionen Euro. Das gab es in der deutschen Lottogeschichte noch nie - seit über 70 Jahren.

Wie wahrscheinlich ist es, im Lotto zu gewinnen?

Die Gewinnwahrscheinlichkeit beim klassischen Lotto „6 aus 49“ liegt bei 1 zu 140 Millionen. Hohe Summen im Jackpot seien für viele Menschen ein Anreiz, Lotto zu spielen, sagte die Sprecherin von Lotto Bremen, Bianca König. Lotto Bremen hat derzeit die Federführung im Deutschen Lotto- und Totoblock. Sie verwies darauf, dass es ein Geschäft mit dem Zufall sei. Man könne nie wissen, wie lange es bis zu einem Hauptgewinn dauere.

Dass derzeit besonders viele Menschen Lotto spielen, bringt dem Einzelnen keinen Vorteil. „Die Wahrscheinlichkeit, einen hohen Jackpot für sich alleine zu gewinnen, verringert sich sogar, wenn mehr Menschen an einer Verlosung teilnehmen“, sagte Steffen Otterbach, der die Forschungsstelle Glücksspiel der Uni Hohenheim in Baden-Württemberg leitet, Ende Juli. Menschen neigen demnach dazu, Wahrscheinlichkeiten verzerrt wahrzunehmen. Sie überschätzen sehr kleine Wahrscheinlichkeiten. Mittlere und hohe Wahrscheinlichkeiten werden dem Experten zufolge eher unterschätzt.

Die Wissenschaft nutzt anschauliche Vergleiche, um extrem geringe Wahrscheinlichkeiten wie einen Hauptgewinn im Lotto zu verdeutlichen: Niemand würde behaupten, dass es wahrscheinlich ist, mit verbundenen Augen den einzigen rot gefärbten Grashalm auf einem Fußballfeld mit rund 140 Millionen grünen Halmen zu finden. Wohl jeder Lottospieler würde zugeben, dass die eigene Hand eher einen der grünen Halme zu fassen bekäme. Den Jackpot im klassischen Lotto oder im Eurojackpot zu knacken, ist genauso (un-)wahrscheinlich, wie blind den roten Halm zu greifen. (dpa)