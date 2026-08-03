Bei einem größeren Einsatz in Essen ist ein Mann aus der Ruhr gerettet worden und ins Krankenhaus gekommen. Wie ein Polizeisprecher sagte, war der Mann leblos, als ihn die Einsatzkräfte aus dem Wasser holten, konnte aber reanimiert werden. „Ein Rettungshubschrauber war im Anflug, konnte aber abdrehen.“

Die Feuerwehr brachte den Mann an Land. Wie sich sein Gesundheitszustand anschließend am Abend entwickelte, war der Polizei zunächst nicht bekannt. Zeugen hatten den Notruf alarmiert, nachdem sie den untergehenden Mann in der Ruhr in der Nähe eines Freibades entdeckt hatten. Wie es zu dem Unglück kam, müsse nun ermittelt werden, sagte der Polizeisprecher. (dpa)