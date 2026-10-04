Bei einem unvermittelten Angriff ist ein 21-Jähriger mit einem Messerstich in den Rücken schwer verletzt worden. Der Mann sei am Morgen mit einer 21-jährigen Frau in der Innenstadt von Lippstadt (Kreis Soest) unterwegs gewesen, wo zwei Männer sie zunächst verfolgt, angesprochen und beleidigt hätten, teilten Polizei und die Staatsanwaltschaft Paderborn gemeinsam mit. Danach gingen die mutmaßlichen Täter demnach auf den 21-Jährigen los, schlugen ihn und traten ihn zu Boden.

Leben mit Notoperation gerettet

Den Angaben der Polizei zufolge konnte der Mann sich zunächst befreien und mit seiner Begleiterin fliehen, wurde dann jedoch wieder eingeholt. Einer der Verfolger habe ihn dann mit einem Messer in den Rücken gestochen. Daraufhin seien beide Täter vom Tatort geflüchtet.

Der 21-Jährige wurde laut Mitteilung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik in Dortmund geflogen und dort notoperiert. Die Polizei sucht nach zwei, jeweils etwa 25 Jahre alten Tätern sowie Zeugen der Tat. Ein Mann, auf den die Personenbeschreibung einer der mutmaßlichen Täter zutreffe, sei bereits in der Nähe des Tatorts festgenommen worden. Das Polizeipräsidium Dortmund übernahm nach eigenen Angaben die Ermittlungen und richtete eine Mordkommission ein. (dpa)