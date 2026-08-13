Ein 55-Jähriger soll in Nordrhein-Westfalen seine Ehefrau erstochen haben. Der Mann wurde festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft Münster, die Polizei Münster und die Polizei Steinfurt am Donnerstag mitteilten.

Demnach wurde die 46 Jahre alte Frau am Mittwochabend (12. August) bei dem Messerangriff in Rheine tödlich verletzt. Den Ermittlungen zufolge war das Paar in der gemeinsamen Wohnung zuvor in einen Streit geraten.

Frau in Nordrhein-Westfalen erstochen - Ehemann unter Tatverdacht

Die 46-Jährige wählte den Notruf und gab an, von ihrem Mann mit einem Messer angegriffen zu werden. Einsatzkräfte fanden die leblose Frau vor. sie erlag ihren Verletzungen noch vor Ort.

Der 55-Jährige wurde noch am Tatort festgenommen. Eine Vorführung vor einem Haftrichter wurde für den weiteren Donnerstag angesetzt. Die Ermittler richteten eine Mordkommission ein. (afp)