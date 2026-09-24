Ein Mann hat einem über 90-Jährigen auf dem Münchner Oktoberfest einen Rollator gestohlen – und ist durch Videoüberwachung gefunden worden. Ein Angehöriger des Besitzers hatte den Diebstahl am Mittwoch gemeldet, wie die Polizei mitteilte.

Mit den Aufnahmen vom Festgelände konnte die Polizei den 52-jährigen Verdächtigen erkennen und bis zu einem Biergarten verfolgen. Dort nahmen die Polizisten ihn fest, der Rollator wurde sichergestellt. (dpa)