Abo

Festnahme im BiergartenMann stiehlt über 90-jährigem Wiesn-Besucher den Rollator

1 min
Polizisten aus Bayern und Italien gehen beim 188. Münchner Oktoberfest gemeinsam über das Gelände auf Streife.

Polizisten aus Bayern und Italien gehen beim 188. Münchner Oktoberfest gemeinsam über das Gelände auf Streife. 

Copyright: Peter Kneffel/dpa

Ein Rollator verschwindet auf dem Oktoberfest in München – und die Kameras zeigen wohin.

Ein Mann hat einem über 90-Jährigen auf dem Münchner Oktoberfest einen Rollator gestohlen – und ist durch Videoüberwachung gefunden worden. Ein Angehöriger des Besitzers hatte den Diebstahl am Mittwoch gemeldet, wie die Polizei mitteilte.

Mit den Aufnahmen vom Festgelände konnte die Polizei den 52-jährigen Verdächtigen erkennen und bis zu einem Biergarten verfolgen. Dort nahmen die Polizisten ihn fest, der Rollator wurde sichergestellt. (dpa)