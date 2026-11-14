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„Massiver Gestank“Thunfischdose sorgt in NRW für Feuerwehr-Einsatz

Besorgte Kunden und ein abgesperrter Supermarkt: Eine Fischkonserve hat in Dortmund für Wirbel gesorgt.

Kunden hatten über „massiven Gestank“ geklagt – dann rückte die Feuerwehr aus. (Symbolbild)

Kunden hatten über „massiven Gestank“ geklagt – dann rückte die Feuerwehr aus. (Symbolbild)

Copyright: picture alliance/dpa

Eine Thunfischkonserve hat einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr in einem Dortmunder Discounter ausgelöst. Kunden hatten zuvor über „massiven Gestank“ geklagt und vermutet, es könne sich um gefährliche Buttersäure handeln, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Feuerwehr sei auch wegen möglicher Kreislaufprobleme gerufen worden.

Die angerückten Kräfte sperrten den Einsatzort ab und gingen den Hinweisen nach. Des Rätsels Lösung: eine beschädigte Konservendose mit verdorbenem Thunfisch. Verletzte waren dem Polizeisprecher nicht bekannt. Zuvor hatten die „Ruhr Nachrichten“ über den Vorfall am Freitagnachmittag berichtet. (dpa/red)

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