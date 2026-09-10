Bei einem schweren Busunfall in der Schweiz sind am Donnerstag mehrere Menschen ums Leben gekommen. Weitere Menschen seien verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Der Unfall ereignete sich zwischen den Orten Susch und Zernez im Kanton Graubünden im Osten des Landes. Nach Medienberichten gehörte der Bus dem niederländischen Reiseveranstalter Oad, der Reisen in ganz Europa anbietet.

Rettungshubschrauber nach Unfall in der Schweiz im Einsatz

„Wir sind sehr traurig über das Geschehene. Es ist ein schrecklicher Unfall“, teilte eine Pressesprecherin des zentralen Dachverbands der niederländischen Reisebranche ANVR der Schweizer Tageszeitung „Blick“ mit: „Die Gruppe bestand aus 48 Personen und hat ihre Reise letzten Montag angetreten.“

Auf Bildern lokaler Medien waren zahlreiche Rettungskräfte rund um einen umgestürzten Bus zu sehen. Auch Hubschrauber waren im Einsatz. Nach Angaben der Polizei waren verschiedene Rettungsdienste im Einsatz.

„Beim Unfall des Reisecars in Susch starben mehrere Personen. Ebenso wurden mehrere Personen verletzt“, teilte die Kantonspolizei am Abend mit. Nähere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt gegeben. (afp)