Eine massive Störung beim E-Mail-Dienst Outlook des US-Technologiekonzerns Microsoft hat am Donnerstag zehntausenden Nutzern Probleme beim Zugriff auf ihre E-Mails bereitet. Wie die Störungsplattform Downdetector berichtete, weitete sich die Störung binnen einer Stunde weltweit aus und legte Microsoft-Dienste in 74 Ländern und Regionen lahm. Laut Microsoft verliefen die Maßnahmen zum Beheben des Problems auch in der Nacht zu Freitag „nicht wie erhofft“.

Zunächst hatte Microsoft nur Störungsmeldungen aus Amerika untersucht. Später teilte der US-Softwarekonzern mit, dass die Verbindungsprobleme Nutzer der Microsoft-365-Dienste in allen Weltregionen betreffen könnten.

Weltweite Störung bei Microsoft Outlook dauert an

Auch beim Kommunikationsdienst Microsoft Teams und dem KI-Assistenten Copilot registrierte die Plattform tausende Störungsmeldungen. Beide Anwendungen gehören zum Cloud-Angebot Microsoft 365.

Eine von Downdetector im Onlinedienst X veröffentlichte Karte zeigte später, dass die Ausfälle Nutzer in Nord- und Südamerika sowie in Teilen Europas, Asiens und Afrikas betrafen. In den USA zog sich die Störung über einen Großteil des Arbeitstages hin.

Nach Angaben von Downdetector wurden gegen 19.00 Uhr MEZ knapp 130.000 Probleme mit Outlook gemeldet. Gegen Mitternacht waren es noch rund 37.000 Meldungen.

Microsoft meldet weltweite Störung von Outlook und Teams

Laut Microsoft war „ein Teil der Infrastruktur in mehreren Regionen einer erhöhten Auslastung ausgesetzt“. Dies trage „wahrscheinlich zu den Verbindungsfehlern“ bei, erklärte das Unternehmen bei X. „Wir verfolgen mit Hochdruck alle Möglichkeiten, die Auswirkungen zu verringern.“

Später meldete das Unternehmen lediglich eine „begrenzte Verbesserung“. Es werde versucht, den Datenverkehr der Nutzer von den betroffenen Servern umzuleiten. „Sobald die Kapazität wiederhergestellt ist, dürfte sich die Situation für die Nutzer allmählich verbessern“, hieß es.

Allerdings war die Störung auch Stunden später noch nicht behoben. „Wir haben den Status der vorgenommenen Änderungen zur Verbesserung der Serviceverfügbarkeit überwacht und festgestellt, dass diese nicht die erwartete Wirkung zeigen“, erklärte Microsoft in der Nacht zu Freitag bei X.

Das Unternehmen arbeite derzeit „an alternativen Ansätzen, um die Kapazität angesichts anhaltender Ungleichgewichte bei der Datenverkehrssteuerung zu erhöhen“. (afp)