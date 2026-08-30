Es sollte ein freudiges Finale des „Bad Kissingen Open Air“ werden: Am letzten Abend des Konzertevents in der unterfränkischen Stadt stand ein Auftritt von Wincent Weiss auf dem Programm. Der deutsche Popstar trat auf dem Turnierplatz im Nordwesten der Stadt auf. Am Rande des Gigs kam es jedoch zu unschönen Szenen: Ein Landwirt randalierte mit seinem Traktor und verletzte mehrere Menschen.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 52-Jährige auf eine Menschenmenge zu, sodass sich mindestens zwei Personen leichte Verletzungen zuzogen. Der genaue Hergang ist noch nicht klar, daher sucht die Polizei Zeugen.

Bad Kissingen: Landwirt will seine Wiese räumen lassen

Beim Konzert waren rund 5000 Besucherinnen und Besucher, die den 33-jährigen Musiker begeistert feierten. Der Andrang war groß, bereits vor 18 Uhr hatte sich eine lange Schlange am Einlass an einem Parkplatz gebildet, wie das Portal „Fränkischer Tag“ berichtet. Es waren weitaus mehr Fans da, als es Tickets gab. Sie versuchten demnach, außerhalb des Geländes dabei zu sein. Hinter dem Turnierplatz waren zwar Zäune aufgebaut, allerdings machten es sich einige Dutzend Fans auf einem Feld gemütlich.

Der Landwirt, dem die Wiese gehört, war davon offenbar wenig begeistert. Er verlangte laut Polizei zunächst, die Menschen von seinem Feld zu entfernen. Dies sei jedoch nicht möglich gewesen, da gegen 22.10 Uhr das Ende des Konzerts kurz bevorstand und der Straßenverkehr durch eine solche Maßnahme gefährdet gewesen wäre, so die Polizei.

Landwirt kurvt mit Traktor umher

Der 52-Jährige kehrte kurz darauf mit einem Traktor zurück und fuhr mehrfach mit dem schweren Gefährt auf seiner Wiese hin und her, um die Menschen zum Gehen zu bewegen. Dabei soll er auch unmittelbar auf Personen zugefahren sein. Mehrere Anwesende mussten zur Seite ausweichen. Nach Polizei wurden hierbei mindestens zwei Personen verletzt.

Der Mann konnte schließlich von den Beamten gestoppt werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde sein Führerschein sichergestellt.

Um den genauen Tathergang zu ermitteln, bittet die Polizei Augenzeugen, sich zu melden. „Insbesondere Personen, die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet oder verletzt wurden und bislang noch keinen Kontakt mit der Polizei hatten“, sollen sich melden.

Die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer dürften von diesen Szenen nicht viel mitbekommen haben. Wincent Weiss wurde umjubelt, es flogen Luftschlangen und es gab ein Feuerwerk. Auch der Sänger selbst freute sich in seiner Instagram-Story über die tolle Stimmung beim Konzert. „Danke für den schönen Abend, wir sehen uns nächstes Jahr, kommt gesund nach Hause“, wünschte er direkt im Anschluss an den Auftritt. (cme/dpa)