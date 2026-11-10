Urteil im Mordfall Fabian (8) nach 34. Prozesstagen: Im Mordprozess um den getöteten Jungen aus Güstrow wurde die 30-jährige Angeklagte Gina H. zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.

Als das Urteil in Rostock verkündet wurde, weinte Dorina L., die Mutter des getöteten Jungen. Danach legte die Anwältin von Fabians Mutter ihre Hand auf die ihrer Mandantin. Die Geste wirkte wie Erleichterung. Die Angeklagte verfolgt die Verkündung laut Augenzeugen hingegen ohne sichtbare Regung.

Urteil im Mordprozess Fabian: Mutter bricht in Tränen aus

Die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Rostock stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest. Damit ist eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren praktisch ausgeschlossen, sollte das Urteil rechtskräftig werden.

Holger Schütt, Richter, steht im Saal des Landgerichts kurz vor der Urteilsverkündung. Copyright: Bernd Wüstneck/dpa

Laut dem Vorsitzenden Richter Holger Schütt sah die Angeklagte in Fabian ein Hindernis für die Fortführung ihrer Beziehung zu dessen Vater. Sie soll das Kind am 10. Oktober an einem Teich mit einem Messer erstochen haben. Fabian starb innerhalb weniger Minuten.

Richter bezeichnet Gina H. als pathologische Lügnerin

Der Richter verwies außerdem auf die pathologische Lüge der Angeklagten. Sie zeige ein manipulativ-betrügerisches Verhalten, mit dem sie sich materielle oder immaterielle Vorteile verschaffen wolle.

Bei der Angeklagten handelt es sich um die ehemalige Lebensgefährtin des Vaters von Fabian. Laut Staatsanwaltschaft war Tathintergrund der in die Trennung mündende Beziehungskonflikt des ehemaligen Paares.

Angeklagte Gina H. im Mordfall Fabian schuldig gesprochen

Mit seinem Urteil folgte das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft sowie der Nebenklage, die die Mutter des getöteten Jungen vertritt. Beide hatten die Tat als heimtückischen Mord aus niedrigen Beweggründen eingestuft. Die Verteidigung hatte hingegen auf Freispruch plädiert.

Schon Stunden vor der Fortsetzung des Prozesses um den getöteten 8-jährigen Fabian aus Güstrow stehen Interessenten vor dem Landgericht, daneben Polizeifahrzeuge. Copyright: Bernd Wüstneck/dpa

Fall Fabian: Großer Andrang zur Urteilsverkündung

Das Interesse an der Urteilsverkündung im Mordprozess um den achtjährigen Fabian war riesig. Schon am frühen Morgen bildeten sich vor dem Landgericht Rostock Schlangen aus zahlreichen Zuschauern. Laut Gerichtssprecherin Anne Kruse hatte sich der Erste bereits am Montagabend um 20 Uhr vor dem Gerichtsgebäude eingefunden und dort übernachtet.

Urteil im Fall Fabian: Lebenslange Haft oder Freispruch?

Das Gericht öffnete um 8:15 Uhr seine Türen und gab ab diesem Zeitpunkt auch Platzkarten für die Öffentlichkeit aus. Im Saal ist Platz für rund 150 Personen. Alle Besucher müssen zuvor eine Sicherheitsschleuse passieren.

Die Begründung des Urteils wird voraussichtlich mehrere Stunden dauern. Demnach hatte die 30-jährige Gina H. den Jungen am 10. Oktober 2025 unter einem Vorwand aus der Wohnung seiner Mutter gelockt und ihn an einem entlegenen Tümpel bei Klein Upahl, südwestlich von Güstrow, erstochen.

Gina H. hatte den Vorwurf im langwierigen Prozess mehrfach zurückgewiesen. Der Vater von Fabian war bei der Urteilsverkündung überraschend nicht anwesend. Laut Informationen der „Bild“-Zeitung war es der Wunsch der Angeklagten. (red/dpa)