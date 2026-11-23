Die Bundespolizei ermittelt gegen eine 18-jährige Mutter und einen 23-jährigen Vater, weil sie ihr fünf Monate altes Baby im Kinderwagen unabsichtlich auf die Gleise gestoßen haben sollen. Wie ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion München berichtete und aus einer offiziellen Polizeimitteilung hervorgeht, waren beide am frühen Sonntagmorgen gegen 3.45 Uhr stark alkoholisiert.

Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn hatte das Paar am Bahnsteig von Gleis 25 gemeldet. Auswertungen von Überwachungskameras zeigten, wie die beiden über den Bahnsteig torkelten und so ungeschickt gegen den Kinderwagen stießen, dass dieser ins Rollen geriet und in den Gleisbereich stürzte.

Passant rettet fünf Monate alten Säugling aus dem Gleisbereich

Ein 24-jähriger Passant beobachtete das Geschehen laut Polizei, begab sich umgehend in den Gleisbereich und rettete das Kind sowie den Kinderwagen. Bis zum Eintreffen der Bundespolizisten betreute der Helfer den Säugling.

Der Rettungsdienst stellte bei dem fünf Monate alten Jungen eine Prellmarke am Kopf sowie eine nicht lebensbedrohliche Unterkühlung fest. Zur weiteren Untersuchung wurde das Kind in ein Krankenhaus gebracht.

„Das war definitiv eine lebensgefährliche Situation“, sagte der Polizeisprecher mit Blick auf den empfindlichen Kopf des Säuglings und die harten Schienen. Da um 3.45 Uhr kein Zugverkehr mehr herrschte, nahm der Vorfall keinen schlimmeren Ausgang.

Jugendamt nimmt Kind in Obhut

Den Ermittlungen zufolge hielten sich die Eltern mangels einer anderen Unterkunft im Bahnhof auf. Die in Deutschland wohnsitzlose 18-Jährige wies bei einem freiwilligen Atemalkoholtest einen Wert von 1,56 Promille auf. Ihr 23-jähriger Lebensgefährte, der im Landkreis Dingolfing-Landau gemeldet ist, verweigerte den Test.

Schon während des Einsatzes am Bahnhof reagierte der Mann laut Beamten zunehmend aggressiv und musste gefesselt werden. Auf der Dienststelle leistete er zudem Widerstand gegen die Polizisten, wobei niemand verletzt wurde.

Das Jugendamt entschied, das Kind in Obhut zu nehmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften beide Elternteile die Wache wieder verlassen. Gegen die wegen Eigentumsdelikten polizeibekannte Mutter ermittelt die Bundespolizei nun wegen des Verdachts der Verletzung der Aufsichts- und Erziehungspflicht sowie der fahrlässigen Körperverletzung.

Gegen den 23-Jährigen, der bereits wegen Eigentums- und Betäubungsmitteldelikten aktenkundig ist, laufen Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (jag)