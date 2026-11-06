Ein mutmaßlich betrunkener Polizeibeamter hat am späten Donnerstagabend (5. November) in Essen einen Unfall mit seinem Dienstwagen gebaut. Dabei wurde der Mann leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Wegen des Verdachts auf Alkohol am Steuer wurde demnach eine Blutprobe entnommen. Die Auswertung stand am Freitag (6. November) noch aus.

Polizist war nicht im Dienst

Das Auto, in dem der Beamte allein saß, lag laut Polizei auf der Fahrerseite. Wie es zu dem Unfall kam, ist laut einem Polizeisprecher noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Bei dem Wagen handelt es sich um ein ziviles Fahrzeug, einen VW Bulli.

Der Mann wurde nach Angaben der Polizei in ein Krankenhaus gebracht. Es handele sich um einen Beamten der Polizei Essen. Der Polizist sei zum Unfallzeitpunkt nicht im Dienst gewesen. Die Polizei Bochum habe die Ermittlungen aus Neutralitätsgründen übernommen. (dpa/red)