Am Sonntagmittag (1. November) ist ein Privatflugzeug der Marke Learjet 60 in Greenacres im Palm Beach County in Florida abgestürzt. Alle neun Menschen an Bord kamen ums Leben. Inzwischen sind neue Details zur Besatzung und zu den Passagieren ans Licht gekommen. Auch über die Absturzursache gibt es neue Vermutungen.

Zu den Todesopfern gehörten Adam Robinson (45), Gründer und CEO mehrerer Tech-Unternehmen, seine Frau Helen Sharp (40), Künstlerin und Unternehmerin, sowie ihre Kinder Emma (4) und Charlie (2). Mit an Bord waren die Nanny Anita Maria Cetina und die Freunde Rachael Reed und Charmi Fehr. Die Familie war auf dem Weg von Austin, Texas, nach North Eleuthera auf den Bahamas.

Junge Pilotin saß im Cockpit des abgestürzten Privatjets

Die 20-jährige Nathalia Gadelha Filgueiras flog als Copilotin mit. Ihre Angehörigen bestätigten der „New York Post“, dass die junge Frau als Co-Pilotin im Cockpit des verunglückten Jets saß.

Die Brasilianerin aus Boca Raton hatte bereits im Alter von 17 Jahren ihre Privatpilotenlizenz erworben und verfügte über mehr als 1.300 Flugstunden. Seit Monaten arbeitete sie bereits als kommerzielle Pilotin und Fluglehrerin. Ihre Mutter bestätigte die Identität und sagte, ihre Tochter habe ihren Traum gelebt. Kapitän war der 55-jährige Jeff Gregory.

Flugsicherheit spricht von einer Bruchstrucktur des Privatjets

NTSB sieht inzwischen Hinweise auf eine mögliche Bruchstruktur der Maschine noch vor dem Aufprall und untersucht den Einfluss von Vereisung und schweren Turbulenzen. Im Fokus der Untersuchung stehen Wetter und mögliche Strukturüberlastung. Die endgültige Ursache ist noch offen.

Das Privatflugzeug startete in Austin und flog in einer Höhe von etwa 10.668 m (35.000 ft), als die Besatzung leichte Vereisung, moderate Turbulenzen sowie Niederschlag plötzlich meldete. Die junge Pilotin bat um einen Steigflug auf 11.278 m (37.000 ft).

Wenige Sekunden später folgte ein Mayday sowie die Meldung eines Überschallzustands mit einer Sinkrate von etwa 6.096 m/min (20.000 ft/min, was etwa 102 m/s entspricht). Das Flugzeug schlug nahezu senkrecht auf der Military Trail auf und explodierte. (mbr)