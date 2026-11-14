Nahe dem Hafen von New Orleans im US-Bundesstaat Louisiana ist ein Tanker mit einem Flusskreuzfahrtschiff mit rund 130 Menschen an Bord kollidiert. Der Tanker fuhr am Freitag aus zunächst ungeklärter Ursache auf das angedockte Schaufelradschiff auf, wie örtliche Medien berichteten.

Mindestens zwölf Menschen seien aus dem Wasser geholt worden, sagte Louisianas Vizegouverneur Billy Nungesser dem Fernsehsender WDSU. Er habe allerdings noch keinen vollständigen Überblick über den Rettungseinsatz.

Passagiere standen auf dem Deck, während das Schiff umkippte

Das Kreuzfahrtschiff „American Heritage“ ging nach der Kollision teilweise unter. Fernsehbilder zeigten, wie es Schlagseite bekam und schließlich im flachen Wasser des Mississippi auf der Seite zum Liegen kam. Auf dem Deck waren Passagiere zu sehen, während das Schiff umkippte.

Die Reederei American Cruise Lines bestätigte die Kollision mit dem Tanker „Atlantic Asphalt“. Passagiere und Besatzung seien evakuiert worden, erklärte das Unternehmen. Über ihren Zustand machte es keine Angaben. Auch die Hafenbehörden konnten die Zahl möglicher Verletzter zunächst nicht bestätigen.

Die „American Heritage“ hatte etwa zwei Stunden vor dem Zusammenstoß angelegt. Feuerwehr, Polizei, Hafenbehörden, Küstenwache und Rettungskräfte waren vor Ort. Der Mississippi wurde im Bereich der Unglücksstelle für den Schiffsverkehr gesperrt. (afp)