Beim Einsturz eines mehrstöckigen Wohngebäudes im New Yorker Stadtteil Brooklyn sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. 17 weitere seien verletzt worden, schrieb der Bürgermeister der US-Ostküstenmetropole, Zohran Mamdani, auf der Plattform X.

„Für einen Verlust dieser Größenordnung gibt es keine Worte“, schrieb Mamdani, „es bricht mir das Herz“. Rettungskräfte hätten die Nacht damit verbracht, die Einsturzstelle abzusuchen und arbeiteten „unter extrem gefährlichen Bedingungen daran, alle zu finden und zu retten, die möglicherweise noch verschüttet sind“.

Mehrere Kinder verletzt

Unter den Verletzten sind nach Angaben Mamdanis drei Feuerwehrleute. Feuerwehrchefin Lillian Bonsignore hatte am Mittwoch (Ortszeit) zudem mitgeteilt, dass auch sieben Kinder verletzt worden seien. Vier Verletzte schwebten in Lebensgefahr, hieß es.

Das Gebäude war am Mittwochnachmittag komplett in sich zusammengebrochen, Teile des Hauses stürzten in eine unmittelbar angrenzende Baugrube. Ob diese Grube womöglich zum Einsturz des Gebäudes beitrug, war zunächst unklar - die Ermittlungen zur Ursache laufen noch. Die Feuerwehr sprach von einem dreistöckigen Gebäude, wobei in den USA das Erdgeschoss in der Regel als erster Stock mitgezählt wird.

Feuerwehr war binnen einer Minute vor Ort

Das erste Einsatzfahrzeug der Feuerwehr war den Angaben zufolge zufällig in der Nähe des Unglücksortes im Viertel Flatbush gewesen und deshalb binnen weniger als einer Minute nach der Alarmierung vor Ort. Auch im Nachbargebäude seien aufgrund des Einsturzes Menschen eingeschlossen gewesen, hieß es. Sie konnten jedoch zügig befreit werden.

An der Bergungs- und Rettungsaktion waren mehr als 250 Feuerwehrleute und Sanitäter sowie Suchhunde beteiligt. Es handle sich um einen „extrem gefährlichen“ Einsatz, bei dem das Vorgehen der Retter gut abgestimmt werden müsse, um mögliche Überlebende unter dem Trümmerberg nicht zu gefährden, sagte Bonsignore.

Schwangere Frau aus den Trümmern gezogen

In der Nacht zum Donnerstag wurden Medienberichten zufolge mehrere Menschen aus den Trümmern gezogen, darunter eine schwangere Frau. „Sie ist noch am Leben“, sagte ihr Ehemann dem Sender ABC7 unter Tränen, „ich bin sehr glücklich.“

Die Rettungsarbeiten könnten am Donnerstag durch ein heranziehendes Unwetter erschwert werden, berichtete der Sender CNN. Ab dem Nachmittag seien starker Regen und Windböen zu erwarten. Kurzzeitige Überschwemmungen könnten nicht ausgeschlossen werden. Der Regen werde voraussichtlich bis Freitag anhalten. (dpa)