Auf dem deutschen Kreuzfahrtschiff Aida Cosma kam es am Mittwoch (12. August) kurz vor der Sonnenfinsternis zu einem medizinischen Notfall. Das berichten die Branchenportale „Kreuzfahrt Aktuelles“ und „Schiffe und Kreuzfahrten“ übereinstimmend.

Eine angeschlagene Passagierin musste per Rettungshubschrauber von Bord des Kreuzfahrtriesen geholt und in ein Krankenhaus auf Mallorca gebracht werden, da die medizinische Versorgung an Bord nicht ausreichte.

Helikopter-Einsatz: Notfall auf dem deutschen Kreuzfahrtschiff Aida Cosma

Das Schiff befand sich auf dem Weg von La Spezia in Italien Richtung Ibiza. Nach Abstimmung mit den Behörden an Land wurde ein Helikopter angefordert. Nordwestlich von Mallorca reduzierte die Brücke die Geschwindigkeit und passte den Kurs leicht an.

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Gegen 16:30 Uhr übernahm der Hubschrauber die Patientin. Einzelne Außenbereiche wurden vorübergehend gesperrt. Etwa 45 Minuten später nahm die Aida Cosma ihren ursprünglichen Kurs wieder auf.

Die Passagierin wurde ins Hospital Universitari Son Espases in Palma de Mallorca gebracht. Zu ihrem Alter, ihrer genauen Erkrankung oder ihrem aktuellen Zustand liegen keine Angaben vor. Die Reederei AIDA Cruises hat sich zunächst nicht geäußert.

Notfall auf Aida Cosma – Helikopter muss angefordert werden

Das Schiff ist seit dem 8. August auf einer einwöchigen Sonnenfinsternis-Kreuzfahrt unterwegs, die in Palma de Mallorca begann und am 15. August auf der balearischen Insel im Mittelmeer enden soll. Weitere Stationen sind Ajaccio auf Korsika, Ibiza und Barcelona. Die Weiterfahrt nach Ibiza verlief planmäßig.

Die „Aida Cosma“ ist ein Kreuzfahrtschiff der Reederei AIDA Cruises, das zur Helios-Klasse zählt. Es wurde auf der deutschen Meyer Werft in Papenburg gebaut und 2022 in Dienst gestellt.

Mit einer Länge von rund 337 Metern und einer Bruttoraumzahl von etwa 184.000 gehört sie zu den großen Kreuzfahrtschiffen. Je nach Belegung finden an Bord ungefähr 5200 Gäste (bei Doppelbelegung) bis maximal 6600 Platz. Dazu kommt eine Crew von rund 1.500 Personen. (mbr)