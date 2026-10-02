Medizinischer Notfall in einem Airbus A380 über Deutschland: Ein Flug der Emirates von Dubai nach London Heathrow musste am Donnerstag (1. Oktober) aufgrund eines Notfalls an Bord plötzlich nach Frankfurt umgeleitet werden. Die Airline bestätigte den Zwischenfall und informierte die Passagiere sowie die Öffentlichkeit umgehend.

Der Flug EK31, der mit dem Riesenjumbo betrieben wurde, war auf dem Weg vom Flughafen Dubai International zum Flughafen London Heathrow, als die Besatzung plötzlich einen Notfall meldete. Dem Flugverkehrsportal „Flightradar24“ zufolge sendete die Crew des Airbus den Notfallcode 7700 und änderte in der Nähe von Frankfurt den Kurs.

Anstatt den direkten Kurs nach London Heathrow fortzusetzen, leitete die Airbus-Crew einen zügigen Sinkflug ein und forderte bei der Flugsicherung eine Umleitung nach Frankfurt an. Die Maschine änderte ihren Kurs in Richtung Flughafen Frankfurt (FRA), flog die Bahn 25L an und landete dort gegen 16:09 Uhr Ortszeit sicher.

Notfall an Bord von Airbus A380 von Emirates

Emirates erklärte später: „Der Flug EK31 von Dubai nach London Heathrow wurde aufgrund eines medizinischen Notfalls bei einem Passagier an Bord nach Frankfurt umgeleitet.“ Die Kabinenbesatzung leistete während des Fluges Erste Hilfe. Am Boden in Frankfurt stand medizinische Unterstützung bereit.

Die Maschine landete sicher. Der betroffene Passagier konnte das Flugzeug verlassen und wurde weiter versorgt. Über seinen genauen Gesundheitszustand machte die Airline keine Angaben. Emirates kündigte an, der Flug werde voraussichtlich gegen 18:00 Uhr Ortszeit Frankfurt seine Reise nach London Heathrow fortsetzen.

Der Airbus A380 ist das größte in Serie gebaute Passagierflugzeug. Je nach Bestuhlung bietet der doppelstöckige Jet Platz für 500 bis 600 Reisende. 2021 beendete Airbus die A380-Produktion; die vorhandenen Maschinen können aber noch lange im Einsatz bleiben. Besonders Emirates will den Typ nach eigenen Angaben bis in die frühen 2040er-Jahre fliegen lassen. Die A380-800 ist 72,7 Meter lang, hat eine Spannweite von knapp 80 Metern und kann mit vier Triebwerken bis zu 14.800 Kilometer weit fliegen. (mbr)