Eine Achtjährige hat bei Diepholz in Niedersachsen eine gefährliche Trunkenheitsfahrt ihrer Mutter gestoppt – per Notruf aus dem fahrenden Auto. Das verängstigte Kind setzte diesen per Freisprechanlage ab, wie die örtliche Polizei am Dienstag berichtete. Es habe in dem Notruf „aufgelöst“ geschildert, wie die betrunkene Mutter Schlangenlinie fahre und auf die Gegenfahrbahn gerate. Polizisten lokalisierten den Wagen und stoppten ihn umgehend.

Nach Angaben der Beamten stand die 40-jährige Mutter „erheblich unter dem Einfluss von Alkohol und war nicht mehr fahrtüchtig“. Ein erster Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,9 Promille. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt, die Polizei beschlagnahmte ihren Führerschein.

Ihre Tochter sei anschließend „einer geeigneten Aufsichtsperson aus der Familie“ übergeben worden, erklärten die Beamten. Der Vorfall ereignete sich demnach in der Nacht zum Samstag gegen Mitternacht. Die Mutter erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (afp)