Ein 17-Jähriger soll in Dortmund mit einer Schere auf einen 19-Jährigen eingestochen und ihn lebensgefährlich verletzt haben. Der Jugendliche wurde am Sonntagmorgen festgenommen und sitzt wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten.

In der Nacht zum Sonntag soll der 17-Jährige in einer Wohnung im Stadtteil Innenstadt-West mit einer 18-Jährigen in Streit geraten sein. Die Auseinandersetzung setzte sich auf der Straße fort. Als sich der 19-Jährige einmischte, soll der Jugendliche mehrfach mit der Schere auf ihn eingestochen haben. Sowohl der Tatverdächtige als auch der Schwerverletzte flüchteten. Die Polizei nahm den 17-Jährigen bei einer Fahndung fest. Dabei leistete er Widerstand. Der 19-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

Gegen den Jugendlichen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erlassen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen. (dpa/red)