In Unna brennt eine Gartenlaube in einem Schrebergarten. Die Ursache des Brandes ist bislang ungeklärt.
Brandstiftung nicht ausgeschlossen22 Bienenvölker verbrennen bei Feuer in Gartenlaube
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Bei einem Brand in einem Schrebergarten sind 22 Bienenvölker verbrannt. Nach Angaben der Polizei kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Brand einer Gartenlaube in Unna. Die Ursache des Brandes ist bislang ungeklärt.
Durch den Brand der Gartenlaube und der Bienenvölker entstand demnach ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen zur Ursache des Brandes laufen. Die Polizei schließt eine vorsätzliche Brandstiftung nicht aus. (dpa/red)