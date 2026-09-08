Autofahrer müssen sich ab Freitagabend auf eine zweiwöchige Sperrung der A40 in Fahrtrichtung Dortmund einstellen. Ab 21.00 Uhr wird der Abschnitt zwischen dem Dreieck Bochum-West und Bochum-Zentrum gesperrt, wie die Autobahn GmbH des Bundes ankündigt. Die Freigabe der Strecke soll am 25. September voraussichtlich bis 5.00 Uhr erfolgen. Bis dahin soll der Verkehr über die A448 und die A43 zum Kreuz Bochum ausweichen.

Hintergrund ist eine in die Jahre gekommene Brücke, die entlastet werden soll. Künftig sollen schwere Lastwagen nur noch eine Spur nutzen dürfen. Um die Verkehrsführung sicher und flüssig zu halten, müssten daher mehrere Auf- und Abfahrten an der Brücke verkürzt und umgebaut werden, erläuterte ein Sprecher der Autobahn GmbH.

Flüsterasphalt für die A2 – ebenfalls Sperrung

Ebenfalls gebaut wird ab Freitagabend weiter nordwestlich an der A2. Hier wird ab 21.00 Uhr eine Sperrung zwischen dem Kreuz Oberhausen und dem Dreieck Bottrop eingerichtet: Die Fahrtrichtung Dortmund ist dann bis zum kommenden Montag (14.9.) ebenfalls dicht. Die Zeit soll genutzt werden, um auf dem Abschnitt zwischen der Anschlussstelle Königshardt und dem Dreieck Bottrop Flüsterasphalt aufzubringen.

Wegen der zeitgleich beginnenden Baustelle an der A40 soll der Umleitungsverkehr über die A3 in Richtung Emmerich und dann ab Wesel über die B58 zur A31 und von dort zurück über das Dreieck Bottrop auf die A2 geleitet werden. Als mögliche Ausweichroute steht die A42 nur Fahrzeugen bis zu 3,5 Tonnen Gewicht zur Verfügung - für den Schwerlastverkehr ist die Strecke wegen Schäden an der Rhein-Herne-Kanalbrücke gesperrt. (dpa/red)