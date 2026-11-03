Durch den Wurf eines Knallkörpers in eine Umkleidekabine einer Schulsporthalle in Oberhausen sind zehn Kinder verletzt worden. Fünf der Fünftklässler wurden vorsorglich mit Kopf- und Ohrenschmerzen ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei sind die Schüler zehn und elf Jahre alt. Geworfen wurde der Böller nach den ersten Ermittlungen aus einer Schülergruppe heraus.

Wie alt die Tatverdächtigen sind, dazu macht die Polizei keine Angaben. Alle an der Tat beteiligten Personen seien vor Ort angetroffen worden, die Erziehungsberechtigten wurden informiert. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen. (dpa/red)