Gewalttat in NRW: Bei einem Angriff in einem Seniorenheim in Olfen im Münsterland am Freitagabend (16. Oktober) ist eine Bewohnerin ums Leben gekommen. Zudem gebe es zwei schwer verletzte Frauen, eine von ihnen schwebe in Lebensgefahr, sagte eine Polizeisprecherin in Münster.

Auch die Frauen seien Bewohnerinnen. Vom Täter gehe keine Gefahr mehr aus, hieß es am Abend. Auch dieser habe in dem Heim gelebt. Eine Mordkommission wurde eingerichtet.

NRW-Seniorenheim: 86-Jährige tot, Tatverdächtiger festgenommen

Den Angaben der Staatsanwaltschaft und Polizei zufolge hatte ein 72 Jahre alter Bewohner am Abend mehrere Frauen in der Cafeteria des Heims mit einem Messer attackiert. Eine 86 Jahre alte Heimbewohnerin starb, zwei weitere Frauen im Alter von 81 und 83 Jahren wurden schwer verletzt. Die 83-Jährige schwebte vorübergehend in Lebensgefahr. Sie sei vorerst stabilisiert, sagte der Sprecher am Samstagmorgen. Ihr Zustand könne sich jedoch wieder verschlechtern.

Unklar ist danach weiterhin das Motiv und in welcher Beziehung der Tatverdächtige zu den drei Frauen stand. Zudem war nicht bekannt, woher er das Messer hatte. Wann der Mann einem Haftrichter vorgeführt werden sollte, konnte der Sprecher zunächst ebenfalls nicht sagen.

Den Angaben zufolge starb das Todesopfer noch am Tatort. Die beiden Verletzten kamen ins Krankenhaus. Alle drei Frauen sind laut Polizei Bewohnerinnen des Seniorenheims. Zudem habe der Täter noch weitere Bewohner des Heims mit dem Messer attackiert, hieß es. Der Deutsche ließ sich widerstandslos festnehmen, hieß es.

Bei dem Heim handelt es sich um das St. Vitus-Stift in Olfen. Zwei Rettungshubschrauber landeten am Abend vor der Einrichtung, die Polizei rückte mit einem Großaufgebot aus.

In dem Seniorenzentrum leben nach Betreiberangaben 77 pflegebedürftige Senioren. Es seien „Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten, die durch gesundheitliche Beeinträchtigungen der Unterstützung und Pflege bedürfen“. Dem Haus angeschlossen ist ein betreutes Wohnen mit 36 barrierefreien Wohnungen. Es gibt zudem Wohngruppen für Senioren, die an Demenz erkrankt sind. Träger des Seniorenzentrums ist die Stadt Olfen. (dpa/red)