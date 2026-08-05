Eine zweieinhalb Meter lange und sieben Kilogramm schwere Würgeschlange ist in Krefeld in einem Garten gefunden worden. Ein Mann hatte die Boa constrictor dort beim Rasenmähen entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Diese gab das Tier am Montagmittag im Tierheim Krefeld ab, wie ein Sprecher sagte.

Hinweise zu dem Halter der Schlange gebe es bisher nicht, hieß es. Das Tier sei in einem guten gesundheitlichen Zustand, sagt die stellvertretende Tierheimleiterin Mona Schellscheidt. Am kommenden Montag verlasse das Reptil das Tierheim und ziehe in ein größeres und artgerechtes Gehege. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. (dpa/red)