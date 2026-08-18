Die Polizei fahndet nach einem unbekannten Mann, der möglicherweise eine Nato-Anlage in Linnich-Glimbach im Kreis Düren fotografiert hat. Es bestehe der Anfangsverdacht eines sicherheitsgefährdenden Abbildens, sagte ein Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft.

Der Mann soll sich im April eine Viertelstunde lang im Bereich der umzäunten und videoüberwachten Nato-Bunkeranlage aufgehalten haben. Mehrfach habe er einen Gegenstand gehoben, bei dem es sich um ein Handy handeln könne.

Um die Sache aufzuklären, wird jetzt nach dem Mann gefahndet, wozu Fotos veröffentlicht wurden. Die überwiegend unterirdische Anlage mit dem Codenamen „Castle Gate“ ist Berichten zufolge als Knotenpunkt der Nato-Kommunikation im Krisenfall angelegt. (dpa/red)