Bundespolizisten haben in Nettetal im Kreis Viersen ein unversichertes „Polisei“-Auto gestoppt. Die Beamten hatten den grün-weißen Wagen mit der ungewöhnlichen Aufschrift am Dienstagabend für eine Kontrolle angehalten. Nach Überprüfung der Kennzeichen stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht zugelassen und nicht versichert war, wie die Bundespolizei mitteilte.

Gefahren wurde das Auto von einer 27-Jährigen. Der Halter, ihr 21-jähriger Bruder, fuhr in einem separaten Fahrzeug hinterher. Auf Nachfrage der Polizisten gaben sich die Geschwister unbedarft: Sie hätten im Internet gelesen, dass es legal sei, ein unversichertes Fahrzeug von der Werkstatt nach Hause zu fahren.

Die Beamten belehrten sie eines Besseren und leiteten ein Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauchs und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein. (dpa)