Bei der Kollision mit einer Straßenbahn in Bochum ist eine 60-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Ihr Fahrzeug sei mehrere Meter mitgeschleift worden, teilte die Polizei mit. Die Frau kam in ein Krankenhaus. Eine mögliche Lebensgefahr könne zunächst nicht ausgeschlossen werden, hieß es weiter.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Frau beim Linksabbiegen in Richtung einer Autobahn mit ihrem Wagen aus ungeklärter Ursache mit der von hinten kommenden Straßenbahn zusammengeprallt. Der Fahrer der Straßenbahn erlitt einen Schock. Die Fahrgäste blieben unverletzt. Das demolierte Auto wurde abgeschleppt. Die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall laufen. (dpa/red)