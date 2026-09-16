Bei einer Einsatzfahrt in Lemgo ist ein Streifenwagen bei einem Ausweichmanöver gegen einen Baum gekracht und umgestürzt. Der Baum sei dabei entwurzelt worden, am Streifenwagen entstand ein Totalschaden, wie die Polizei zu dem Unfall vom Dienstagnachmittag mitteilte. Die beiden Beamten erlitten leichte Verletzungen.

Streifenwagen muss ausweichen und kommt von Fahrbahn ab

Mit Blaulicht und Martinshorn sei der Streifenwagen auf dem Weg zu einem Unfall in der Innenstadt von Lemgo (Kreis Lippe) gewesen. Als ein 47-jähriger Autofahrer dem herannahenden Streifenwagen Platz machen wollte und an den rechten Fahrbahnrand fuhr, setzte den Angaben zufolge eine hinter ihm fahrende 23-Jährige zum Überholen an – offenbar ohne das Einsatzfahrzeug zu bemerken.

Der Streifenwagen habe ausweichen müssen und sei dabei von der Fahrbahn abgekommen. Der Baum, der beim Zusammenstoß entwurzelt worden sei, sei auf der Seite vor einem Wohnhaus liegengeblieben. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 47.400 Euro. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauerten zunächst an. (dpa/red)