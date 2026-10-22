Aus geringer Höhe „abgeschmiert“Verunglücktes Kleinflugzeug hängt in Baumkronen fest

Ein verunglücktes Kleinflugzeug hängt in Bielefeld in Baumkronen fest. Die beiden Insassen seien gerettet worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Sie würden vom Rettungsdienst untersucht. Nach erstem Augenschein seien die beiden unverletzt geblieben.

Das Kleinflugzeug sei hinter der Start-und-Lande-Bahn des Flugplatzes Bielefeld am Mittag in die Baumkronen geraten. Die verunglückte Maschine sei zunächst in dieser Lage gesichert worden, um die Insassen retten zu können, erläuterte der Sprecher. Im Einsatz sei ein Höhenretterteam der Feuerwehr Gütersloh.

Nach ersten Informationen der Polizei ist das Kleinflugzeug aus geringer Höhe „abgeschmiert“ und in die Baumkronen in der Nähe des Flugplatzes Bielefeld geraten. Mehrere Medien berichteten über den Unfall des Kleinflugzeuges. (dpa/red)