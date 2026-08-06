„Lebensgefahr nicht ausgeschlossen“Viele Schwerverletzte bei Straßenbahnunfall in Gelsenkirchen

Bei einem Straßenbahnunfall in Gelsenkirchen sind bis zu 30 Personen verletzt worden, viele von ihnen schwer. Wie die Polizei berichtete, war in der Innenstadt in der Nähe der Veltins-Arena eine Fahrschulstraßenbahn plötzlich stehen geblieben. Die Bahn dahinter, mit Fahrgästen besetzt, sei „auf die stehende oder langsam fahrende“ Bahn aufgefahren, schilderte eine Polizeisprecherin.

25 bis 30 Personen wurden verletzt. „Nach aktuellem Stand sind sieben von ihnen schwer verletzt und bei drei Personen ist Lebensgefahr nicht ausgeschlossen.“ Zuvor hatten mehrere Medien wie WAZ oder WDR berichtet.

Unfall in Gelsenkirchen: Ursache noch unklar

Warum die Fahrschulbahn auf der Hauptverkehrsstraße plötzlich stehenblieb, müsse noch geklärt werden, sagte die Polizeisprecherin. Ein speziell geschultes Unfallaufnahmeteam sei vor Ort, außerdem mehrere Rettungswagen.

Der Bereich rund um die Kurt-Schumacher-Straße war auch Stunden nach dem Unfall vom Mittag weiter gesperrt. Der Straßenbahnverkehr in den Bereich blieb in beide Fahrtrichtungen komplett unterbrochen. (dpa/red)