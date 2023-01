Köln – Der britische Komiker und Schauspieler Eddie Izzard ist innerhalb von 28 Tagen 28 Marathons in 28 europäischen Städten gelaufen. Dies verkündete er am Freitag nach seinem letzten Marathon in Paris bei Twitter.

Der 58-Jährige lief „zu Ehren der Menschlichkeit in einer Zeit großer Spaltung“ und sammelte dabei Spenden für wohltätige Zwecke. Bei jedem der 28 Marathons hielt er eine Flagge der EU und eine Flagge des jeweiligen europäischen Landes in dem er gerade lief. Zudem trug er eine Mütze mit der Aufschrift „#MakeHumanityGreatAgain“ („Macht Menschlichkeit wieder großartig“). Als politischer Aktivist engagiert er sich seit Jahren für eine starke Europäische Union und sprach sich mehrfach gegen einen Brexit aus.

Izzard war 2016 bereits 27 Marathons in 27 Tagen in Südafrika zu Ehren Nelson Mandela gelaufen. Damals musste er einen Tag auf Grund von gesundheitlichen Schwierigkeiten pausieren und am letzten Tag zwei Marathons laufen.

Der von Monty Python inspirierte Humor des Komikers findet seit Jahrzehnten weltweit ein großes Publikum. Izzard führt sein Stand-Up-Programm auf Englisch, Deutsch und Französisch auf. 2014 begann er Shows teilweise auf Spanisch, Russisch und Arabisch vorzuführen.

Der Brite, der sich als Trans und genderfluid identifiziert, ist zudem Schauspieler („Ocean's 13“, „Operation Walküre“) und machte 2016 für die britische Labour Party Wahlkampf.