Paris – Kampfsport-Superstar Conor McGregor ist in Frankreich wegen des Verdachts auf unsittliche Entblößung und versuchten sexuellen Übergriff verhört worden. Der irische Mixed-Martial-Arts-Kämpfer sei festgenommen worden, nachdem am Donnerstag eine Anzeige eingegangen war, teilte die Staatsanwaltschaft in Bastia auf der Mittelmeerinsel Korsika am Samstag per E-Mail mit. Weitere Details dazu wurden nicht bekannt.

Unklar blieb auch, wann genau McGregor festgenommen und ob er anschließend freigelassen wurde. Die Nachrichtenagentur AFP zitierte McGregors Anwalt mit der Aussage, er sei wieder auf freiem Fuß. McGregor hatte zuletzt angekündigt, sich im Juni aus der Kampfsport-Szene zurückziehen zu wollen. Bereits für 2016 und später für 2019 hatte er seinen Rücktritt angekündigt, nur um später seine Karriere wieder aufzunehmen.

Der 32-Jährige verdiente als Kampfsportler Millionen und wurde zudem durch einen Boxkampf gegen den früheren Weltmeister Floyd Mayweather berühmt. In der Vergangenheit war McGregor immer wieder durch deftige Sprüche und Rüpeleien aufgefallen. (dpa)