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In StreifenwagenPolizisten sollen sich in Mönchengladbach Autorennen geliefert haben

In Mönchengladbach sollen zwei Polizeibeamte ein Autorennen zu einem Schnellrestaurant gemacht haben. Nun wurde Anklage erhoben.

ARCHIV - 20.09.2026, Saarland, Kirkel: Die Motorhaube eines Streifenwagens der saarländischen Polizei ist mit eingeschalteten Frontblitzern zu sehen. (zu dpa: «Mutter mit 3,15 Promille und Kind im Auto unterwegs») Foto: Laszlo Pinter/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

In Mönchengladbach sollen sich Polizisten ein Rennen in ihren Streifenwagen geliefert haben (Symbolbild).

Copyright: Laszlo Pinter/dpa

Zwei Polizisten sollen sich in ihren Dienstfahrzeugen ein Autorennen geliefert haben. Die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach hat in der Sache nach eigenen Angaben Anklage wegen Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen erhoben.

Die beiden Polizeibeamten sollen im Dezember vergangenen Jahres in den frühen Morgenstunden mit Blaulicht und Martinshorn in ihren Streifenwagen von der Polizeiwache zu einem Schnellrestaurant gerast sein. Dabei kam es laut Staatsanwaltschaft beinahe zu einem Unfall mit einem Lastwagen. (dpa)

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