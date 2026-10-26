Zwei Polizisten sollen sich in ihren Dienstfahrzeugen ein Autorennen geliefert haben. Die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach hat in der Sache nach eigenen Angaben Anklage wegen Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen erhoben.

Die beiden Polizeibeamten sollen im Dezember vergangenen Jahres in den frühen Morgenstunden mit Blaulicht und Martinshorn in ihren Streifenwagen von der Polizeiwache zu einem Schnellrestaurant gerast sein. Dabei kam es laut Staatsanwaltschaft beinahe zu einem Unfall mit einem Lastwagen. (dpa)