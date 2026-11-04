„Uns läuft die Zeit davon“Die letzten Sekunden vor dem Absturz aus dem Privatjet-Cockpit

Am Sonntagmittag (Ortszeit) ist ein Learjet 60 in Palm Beach County im US-Bundesstaat Florida abgestürzt. Alle neun Menschen an Bord kamen dabei ums Leben. Die Absturzursache ist noch unbekannt, jedoch sorgt ein letzter Funkspruch aus dem Cockpit für Aufsehen.

Der Privatjet war auf dem Weg von Austin in Texas nach North Eleuthera auf den Bahamas, als das Flugzeug gegen 12:50 Uhr in ein Wohngebiet nahe Greenacres und Palm Springs stürzte. Dabei entstand ein riesiger Krater, aber von größeren Trümmerteilen keine Spur. Kleinere Trümmer verteilten sich weiträumig und es brachen mehrere Brände aus.

Dieses Privatflugzeug von dem Hersteller Bombardier ist in Florida abgestürzt. Die genaue Bezeichnung lautet Learjet 60XR. (Archivfoto) Copyright: imago

Privatjet stürzt in Florida ab: 9 Tote – was bekannt ist und was offen bleibt

Den Behörden und Flugdaten zufolge handelte es sich um einen Bombardier Learjet 60, der auf eine Firma in Delaware zugelassen ist. Floridas Gouverneur Ron DeSantis sprach von einem „katastrophalen“ Absturz, der wie ein herabstürzendes Geschoss gewirkt habe.

Bislang gibt es keine Hinweise auf Todesopfer oder Verletzte am Boden. Rund 600 Bewohner eines Trailer-Parks mussten jedoch evakuiert werden, da der Zugang zum Viertel durch die Unfallstelle und die Ermittlungen blockiert ist. Sie wurden in Notunterkünften untergebracht.

Unmittelbar nach dem Absturz machten dramatische Funkaufzeichnungen die Runde, was sehr außergewöhnlich ist. Sie zeigen die Unterhaltung zwischen der panischen Pilotin und dem Fluglotsen kurz vor dem Absturz. Dabei wurde über Eisbildung, moderate Turbulenz und Niederschlag berichtet. Kurz darauf folgte ein Mayday-Ruf. Die Maschine sank mit extrem hohen Sinkraten. Flugverfolgungsdaten deuten auf eine noch steilere Sinkrate hin.

Flugzeugabsturz in Palm Beach County: Neun Menschen sterben, Ursache unklar

Mit „Mayday, Mayday!“ erklärte die Pilotin den Notfall. Das Flugzeug verliere rasch an Höhe, meldete sie weiter – zuletzt habe sie von einem Höhenverlust von rund 6.000 Metern pro Minute gesprochen. „Wir werden abstürzen. (…) Wir haben keine Zeit mehr“, lautete ihr letzter, dramatischer Appell.

Die genaue Ursache des Absturzes ist unbekannt. Ob Vereisung, Turbulenzen, ein technisches Problem oder ein Kontrollverlust entscheidend waren, müssen die Ermittler der National Transportation Safety Board (NTSB) und der Federal Aviation Administration (FAA) klären. Die NTSB leitet die Untersuchung.

Identitäten der Opfer und die genaue Zusammensetzung der Besatzung und Passagiere wurden noch nicht offiziell bekanntgegeben. Auch Details zu möglichen Flugschreibern und deren Zustand stehen aus. (mbr)